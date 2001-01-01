- Главная
- Все клиники
- Аквер
Аквер
В клинике 3 врача
Адреса
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Лечение и протезирование зубов, профессиональная гигиена. Отбеливание.
ЗАО "Аквер".
Консультация - 100 руб.
Лицензия ЛО-25-01-002144.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре