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Альфест
4.7
Рейтинг

Альфест

В клинике 3 врача
Адреса
ул. Вилкова, 9
c 9:00 до 19:00. Сейчас открыто
Пн.
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Врачи работающие в клинике
Мосолова Ирина Игоревна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Мосолова Ирина Игоревна

Зубной врач
Стаж не указан
Зубной врач
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Белик Алексей Юрьевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Белик Алексей Юрьевич

Стоматолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 8 лет
Стоматолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 8 лет
Запись онлайн недоступна
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Провоторов Николай Алексеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Провоторов Николай Алексеевич

Стоматолог, Терапевт
Стаж не указан
Стоматолог, Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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