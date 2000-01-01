- Главная
- Все клиники
- Альфамед
Альфамед
- +7 (423) 250 26 95, стоматология
- +7 (908) 443 89 12, при острой боли
- +7 (423) 230 00 01, круглосуточно
- +7 (423) 276 00 67
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Комплексное лечение алкоголизма, лечение и снятие похмелья, вывод из запоя на дому/в стационаре, снятие алкогольной интоксикации, кодирование от алкоголизма. Бесплатный трансфер в клинику. Скорая помощь/вызов доктора на дом. Перевозка лежачих больных.
Медицинская клиника "АльфаМед" включает в себя:
1. Центр лечения алкоголизма:
- комплексное лечение алкоголизма;
- снятие похмелья на дому/в стационаре;
- вывод из запоя на дому/в стационаре;
- кодирование - 7000 руб.;
- выезд на дом - 5000 руб. (день), 6000 руб. (ночь).
2. Скорая помощь (круглосуточно):
- вызов доктора на дом при любом недуге;
- вызов медсестры на дом (капельницы/уколы);
- процедурный кабинет (капельницы/уколы/перевязки).
3. Транспортировка лежачих больных (круглосуточно):
- по городу - 1500 руб./час;
- пригород - 2000 руб./час;
- по краю - 3000 руб./час.
4. Стоматология.
Департамент здравоохранения Приморского края лицензия ЛО-25-01-004047.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
ООО "Наркологический кабинет".