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Альфа+Омега
7.2
Рейтинг

Альфа+Омега

В клинике 1 врач
Адреса
Владивосток, ул. Светланская, 9
2-й этаж
По предварительной записи
Пн.
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Услуги гинеколога-эндокринолога, дерматовенеролога и косметолога.

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Врачи работающие в клинике
Надточая Ирина Владимировна
7.6
Рейтинг
Рейтинг
7.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Надточая Ирина Владимировна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 35 лет
Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 35 лет
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