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Альфа+Омега
В клинике 1 врач
Адреса
Владивосток, ул. Светланская, 9
2-й этаж
- +7 (423) 290 85 73, дерматовенеролог
- +7 (902) 505 85 73, косметолог, гинеколог-эндокринолог
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Информация
Услуги гинеколога-эндокринолога, дерматовенеролога и косметолога.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 35 лет
Стаж 35 лет
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