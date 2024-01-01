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Арт
0.0
Рейтинг

Арт

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Кипарисовая, 22
Сейчас закрыто
Пн.
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Врачи работающие в клинике
Леонтьева Ирина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Леонтьева Ирина Александровна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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