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Артро Вита-М
7.2
Рейтинг

Артро Вита-М

В клинике 1 врач
Адреса
Владивосток, ул. Героев-Тихоокеанцев, 5А стр. 6
2-й этаж
c 9:00 до 19:00. Сейчас открыто
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Информация

Мануальная терапия, массаж. Приём хирурга, травматолога, ортопеда, терапевта, эндокринолога. Процедурный кабинет.

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Врачи работающие в клинике
Мажара Елена Викторовна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Мажара Елена Викторовна

Хирург, Травматолог-ортопед
Стаж 21 год
Хирург, Травматолог-ортопед
Стаж 21 год
Запись онлайн недоступна
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