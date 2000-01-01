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Артротис
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Информация
Центр альтернативной медицины, услуги массажиста.
Специалисты: рефлексотерапевт, иглотерапевт, массажист.
Первичная консультация - бесплатная.
- Общий массаж - 1400 руб.;
- Лечебный массаж спины - 800 руб.;
- Антицеллюлитный массаж - 1400 руб.;
- Комплекс (массаж, иглотерапия, элементы мануальной терапии) - 1400 руб. за одно посещение.
Лечение заболеваний: опорно-двигательного аппарата, артроза, артрита, остеохондроза, заболевания нервной системы, неврозы, невриты, нарушения обмена веществ (ожирение, сахарный диабет), аллергические заболевания.
Скидки детям и пенсионерам.
Лицензия ЛО-25-01-002725.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 37 лет / Кандидат медицинских наук
Стаж 37 лет / Кандидат медицинских наук
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