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АСмед Клиника
5.4
Рейтинг

АСмед Клиника

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Русская, 41В
1-й этаж
Сейчас закрыто
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Информация

Центр УЗИ-диагностики гинекологии и беременности.

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Врачи работающие в клинике
Ширин Александр Сергеевич
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
11
отзывов

Ширин Александр Сергеевич

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 33 года
УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 33 года
Запись онлайн недоступна
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