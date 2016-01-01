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АСмед Клиника
В клинике 1 врач
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Информация
Центр УЗИ-диагностики гинекологии и беременности.
ООО "АСмед Клиника".
Стоимость первичного приёма от 1900 рублей до 4700 рублей.
Лицензия ЛО-25-01-002985.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 33 года
Стаж 33 года
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