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АудиоСлух
5.8
Рейтинг

АудиоСлух

В клинике 3 врача
Адреса
ул. Овчинникова, 6
1-й этаж
c 9:00 до 18:00. Сейчас открыто
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Информация

Индивидуальный подбор и продажа слуховых аппаратов от европейских производителей. Батарейки и другие аксессуары к слуховым аппаратам. Полная диагностика слуха взрослых и детей с рождения. Приём ведёт врач-сурдолог.

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Врачи работающие в клинике
Данилова Мария Андреевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Данилова Мария Андреевна

Лор (оториноларинголог), Сурдолог
Стаж 6 лет
Лор (оториноларинголог), Сурдолог
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Слюсаренко Дмитрий Геннадьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Слюсаренко Дмитрий Геннадьевич

Сурдоакустик
Стаж 6 лет
Сурдоакустик
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Паркина Елена Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Паркина Елена Геннадьевна

Сурдоакустик
Стаж 4 года
Сурдоакустик
Стаж 4 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей

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