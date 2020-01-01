  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Аудита
Аудита
6.3
Рейтинг

Аудита

В клинике 1 врач
Записаться на приём
Адреса
пр-т 100-летия Владивостока, 36
c 10:00 до 15:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Индивидуальный подбор и настройка слуховых аппаратов. В наличии батарейки, аксессуары. Изготовление индивидуальных вкладышей, ремонт слуховых аппаратов.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Днепровская Виолетта Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Днепровская Виолетта Викторовна

Сурдоакустик
Стаж не указан
Сурдоакустик
Стаж не указан
Записаться на приём

Другие клиники

  • Асклепий
    Асклепий В клинике 111 врачей
    4.8
  • Владивостокская клиническая больница №1
    Владивостокская клиническая больница №1 В клинике 138 врачей
    6.1
  • Владивостокская поликлиника №6
    Владивостокская поликлиника №6 В клинике 168 врачей
    5.0
  • Владивостокский клинический родильный дом №3
    Владивостокский клинический родильный дом №3 В клинике 112 врачей
    6.6
Все клиники