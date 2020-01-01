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Информация
Индивидуальный подбор и настройка слуховых аппаратов. В наличии батарейки, аксессуары. Изготовление индивидуальных вкладышей, ремонт слуховых аппаратов.
Услуги:
- Индивидуальный подбор и настройка цифровых слуховых аппаратов Видэкс (Дания), Фонак (Швейцария), РиСаунд (Швейцария);
- Консультация по подбору аппарата, проверка слуха проводятся бесплатно;
- В наличии батарейки, аксессуары;
- Изготовление индивидуальных вкладышей, ремонт аппаратов.
ООО "Слуховые аппараты".
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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