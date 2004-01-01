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Авиценна
В клинике 1 врач
Адреса
пр-т Океанский, 131В
4-й этаж
Процедурный кабинет
ул. Русская, 52
1-й этаж
ул. Лазо, 11
Лабораторные исследования
ул. Кирова, 14
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Информация
Все виды медицинской диагностики.
ООО "Медицинский центр АВИЦЕННА".
Филиал находится в ТЦ "Восток-City".
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