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Авиценна
6.6
Рейтинг

Авиценна

В клинике 1 врач
Адреса
пр-т Океанский, 131В
4-й этаж
Сейчас закрыто
Пн.
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Выходной
Процедурный кабинет
ул. Русская, 52
1-й этаж
Сейчас закрыто
Пн.
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Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Сейчас закрыто
Забор анализов
Пн.
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Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
ул. Лазо, 11
c 9:00 до 14:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
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Пт.
Сб.
Вс.
Еще 1
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