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Айсберг
5.0
Рейтинг

Айсберг

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Нерчинская, 23
2-й этаж, оф. 15
c 12:00 до 20:00. Сейчас открыто
По предварительной записи
Пн.
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Ср.
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Пт.
Сб.
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пр-т Красного Знамени, 46
c 12:00 до 20:00. Сейчас открыто
По предварительной записи
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
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Информация

Профессиональная реабилитация. Помощь в решении проблем наркомании и алкоголизма, лечение последствий употребления синтетических наркотиков. Вывоз врача на дом. Психотерапия зависимости, снятие похмельного синдрома. Детоксикация от наркотических средств и алкоголя.

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