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Белая волчица
0.0
Рейтинг

Белая волчица

В клинике 1 врач
Адреса
пр-т 100-летия Владивостока, 100В
c 9:00 до 21:00. Сейчас открыто
По предварительной записи
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Информация

Услуги биоэнерготерапии и астропсихологии, проведение мастер-классов.

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Врачи работающие в клинике
Дрейцер Людмила Юрьевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Дрейцер Людмила Юрьевна

Психотерапевт
Стаж 20 лет
Психотерапевт
Стаж 20 лет
Запись онлайн недоступна
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