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Белая волчица
В клинике 1 врач
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Информация
Услуги биоэнерготерапии и астропсихологии, проведение мастер-классов.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
ИП Дрейцер Л. Ю.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 20 лет
Стаж 20 лет
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