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Belle Clinique
8.1
Рейтинг

Belle Clinique

В клинике 2 врача
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Адреса
пр-т Красного Знамени, 118в
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Пн.
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Информация

Элос-эпиляция, удаление пигментных пятен. Лифтинг. Омоложение. Внутривенное лазерное облучение крови. Удаление новообразований.

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Врачи работающие в клинике
Маленева Иола Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Маленева Иола Валерьевна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан
Записаться на приём
Чупина Наталья Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чупина Наталья Евгеньевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
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