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Belle Clinique
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Информация
Элос-эпиляция, удаление пигментных пятен. Лифтинг. Омоложение. Внутривенное лазерное облучение крови. Удаление новообразований.
Услуги:
- удаление сосудистых дефектов на лице и теле;
- уходы для лица;
- омоложение (трансдермальная (безинъекционная) мезотерапия, микрошлифовка, ультразвук);
- коррекция фигуры;
- перманентный макияж;
- маникюр;
- педикюр.
Лицензия ЛО-25-01-002814.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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