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Биомеханика.Мед
7.0
Рейтинг

Биомеханика.Мед

В клинике 5 врачей
Адреса
Владивосток, пр-т Народный, 11Б
ТК
c 8:00 до 21:00. Сейчас открыто
Пн.
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Информация

Восстановительное лечение, снятие боли и возвращение двигательных функций без операций и медикаментов. Работа со взрослыми и детьми с 3 лет. Физическая реабилитация для взрослых и детей.

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Врачи работающие в клинике
Холошин Максим Евгеньевич
8.1
Рейтинг
Рейтинг
8.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Холошин Максим Евгеньевич

Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт, Главный врач, Эпилептолог
Стаж 21 год / Кандидат медицинских наук
Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт, Главный врач, Эпилептолог
Стаж 21 год / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Шейкин Игорь Аликович
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Шейкин Игорь Аликович

Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог)
Стаж 35 лет / Кандидат медицинских наук
Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог)
Стаж 35 лет / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Краснопеев Константин Константинович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Краснопеев Константин Константинович

Мануальный терапевт, Травматолог
Стаж 5 лет
Мануальный терапевт, Травматолог
Стаж 5 лет
Запись онлайн недоступна
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Шульга Татьяна Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шульга Татьяна Валерьевна

Терапевт, Спортивный врач
Стаж не указан
Терапевт, Спортивный врач
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Выбрановский Александр Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Выбрановский Александр Сергеевич

Мануальный терапевт, Массажист
Стаж 10 лет
Мануальный терапевт, Массажист
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей

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