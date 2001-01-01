Биомеханика.Мед

Медицинское направление сети ФК "Биомеханика" - это восстановительное лечение, снятие боли и возвращение двигательных функций без операций. Работает со взрослыми и детьми с 3 лет. Физическая реабилитация для взрослых и детей при следующих диагнозах:

остеохондроз (в том числе снятие болевого синдрома в острой фазе);

сколиоз;

заболевания опорно-двигательного аппарата (грыжи, протрузии, травмы и др.);

заболевания суставов (артриты, артрозы);

реабилитация после операций и травм;

реабилитация после инсульта (в том числе для обездвиженных пациентов, выезд врача-реабилитолога на дом);

реабилитация детей с ДЦП;

занятия ЛФК для беременных и восстановление после родов (укрепление мышц тазового дна, лечение диастаза);

продление активного долголетия для старшей возрастной группы;

боли в спине, головные боли, нарушения сна, внимания;

нарушение осанки, мышечные дисфункции;

болевые ощущения в области спины и шеи;

хронический болевой синдром, жжение, покалывание и онемение в конечностях;

неврологические последствия остеохондроза;

грыжи межпозвоночных дисков, вегетососудистая дистония.

Филиал находится в ТК "Гермес".

Прежнее название компании "Биомеханика".