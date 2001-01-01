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Биомеханика.Мед
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Информация
Восстановительное лечение, снятие боли и возвращение двигательных функций без операций и медикаментов. Работа со взрослыми и детьми с 3 лет. Физическая реабилитация для взрослых и детей.
Медицинское направление сети ФК "Биомеханика" - это восстановительное лечение, снятие боли и возвращение двигательных функций без операций. Работает со взрослыми и детьми с 3 лет. Физическая реабилитация для взрослых и детей при следующих диагнозах:
- остеохондроз (в том числе снятие болевого синдрома в острой фазе);
- сколиоз;
- заболевания опорно-двигательного аппарата (грыжи, протрузии, травмы и др.);
- заболевания суставов (артриты, артрозы);
- реабилитация после операций и травм;
- реабилитация после инсульта (в том числе для обездвиженных пациентов, выезд врача-реабилитолога на дом);
- реабилитация детей с ДЦП;
- занятия ЛФК для беременных и восстановление после родов (укрепление мышц тазового дна, лечение диастаза);
- продление активного долголетия для старшей возрастной группы;
- боли в спине, головные боли, нарушения сна, внимания;
- нарушение осанки, мышечные дисфункции;
- болевые ощущения в области спины и шеи;
- хронический болевой синдром, жжение, покалывание и онемение в конечностях;
- неврологические последствия остеохондроза;
- грыжи межпозвоночных дисков, вегетососудистая дистония.
Филиал находится в ТК "Гермес".
Прежнее название компании "Биомеханика".
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Стаж 21 год / Кандидат медицинских наук
Стаж 21 год / Кандидат медицинских наук
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Стаж 35 лет / Кандидат медицинских наук
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