  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Бионик
Бионик
7.9
Рейтинг

Бионик

В клинике 1 врач
Записаться на приём
Адреса
ул. Запорожская, 77
По предварительной записи
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Анализ состава тела, диетология, составление индивидуального рациона, подбор физической активности.

Показать больше информации

Другие клиники

  • Приморская краевая клиническая больница №1
    Приморская краевая клиническая больница №1 В клинике 260 врачей
    3.1
  • Владивостокская клиническая больница №1
    Владивостокская клиническая больница №1 В клинике 138 врачей
    6.1
  • Госпиталь для ветеранов войн
    Госпиталь для ветеранов войн В клинике 199 врачей
    5.6
  • Медицинский центр ДВФУ
    Медицинский центр ДВФУ В клинике 152 врача
    5.8
Все клиники