- Главная
- Все клиники
- Бионик
Бионик
В клинике 1 врачЗаписаться на приём
Адреса
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Анализ состава тела, диетология, составление индивидуального рациона, подбор физической активности.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Филиал находится в БЦ "City Hall".
Показать больше информации