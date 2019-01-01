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Bounty
В клинике 1 врач
Адреса
Владивосток, ул. Пушкинская, 40
Владивосток, ул. Пологая, 68
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Информация
Широкий спектр профессиональных косметологических, аппаратных и салонных услуг. Обследование состояния кожи, профилактика и эффективное лечение. Аппаратная косметология. Лазерная гинекология, трихология, подология.
В компании представлена аппаратная косметология последнего поколения: LPG, Huber, Fotona, Duetto Quanta Sysytem, Doublo, Vitalazer, RF, Coccon.
Подарочные сертификаты на любую сумму. Срок действия сертификата - 6 месяцев.
ООО "Баунти-Бьютифул".
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Врачи работающие в клинике
Стаж 23 года
Стаж 23 года
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Принимает детей