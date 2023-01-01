  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Центр европейской и восточной медицины
Центр европейской и восточной медицины
8.4
Рейтинг

Центр европейской и восточной медицины

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Запорожская, 77
БЦ "City-hall", 2-й этаж, оф. 211
c 10:00 до 14:00. Сейчас закрыто
По предварительной записи
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Валиулина Татьяна Александровна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Валиулина Татьяна Александровна

Мануальный терапевт, Рефлексотерапевт
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Мануальный терапевт, Рефлексотерапевт
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Доступен вызов на дом

Другие клиники

  • Медицинский центр ДВФУ
    Медицинский центр ДВФУ В клинике 152 врача
    5.8
  • Краевая детская клиническая больница №1
    Краевая детская клиническая больница №1 В клинике 119 врачей
    7.2
  • Центр материнства и детства
    Центр материнства и детства В клинике 166 врачей
    3.3
  • Владивостокский клинический родильный дом №3
    Владивостокский клинический родильный дом №3 В клинике 112 врачей
    6.6
Все клиники