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Кабинет интегративной психологии
4.9
Рейтинг

Кабинет интегративной психологии

В клинике 2 врача
Адреса
пр-т 100-летия Владивостока, 100В
c 9:00 до 20:00. Сейчас открыто
По предварительной записи
Пн.
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Информация

Прием детей с 3-х лет. Тренинги по арт-терапии.

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Врачи работающие в клинике
Алексеева Елена Владимировна
7.0
Рейтинг
Рейтинг
7.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
18
отзывов

Алексеева Елена Владимировна

Нарколог, Психолог, Психотерапевт
Стаж 33 года / Кандидат медицинских наук
Нарколог, Психолог, Психотерапевт
Стаж 33 года / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Майдаченко Анна Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Майдаченко Анна Владимировна

Психолог
Стаж 12 лет
Психолог
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Доступен вызов на дом

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