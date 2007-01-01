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Центр клинической и прикладной психологии
В клинике 1 врач
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Информация
Услуги психолога, психиатра, психотерапевта и логопеда. Прием детей и взрослых. Повышение квалификации психологов, тренинги.
Первичный и вторичный прием - от 1500 руб.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
ООО "Центр клинической и прикладной психологии".
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