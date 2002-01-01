  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Кабинет лечения головокружения
Кабинет лечения головокружения
0.0
Рейтинг

Кабинет лечения головокружения

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Комсомольская, 1
БЦ "Примбизнесцентр", каб. 908
Сейчас закрыто
По предварительной записи
Пн.
Выходной
Вт.
Выходной
Ср.
Чт.
Пт.
Выходной
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Клименко Ирина Николаевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Клименко Ирина Николаевна

Невролог (невропатолог), Отоневролог
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог), Отоневролог
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Дальневосточный окружной медицинский центр
    Дальневосточный окружной медицинский центр В клинике 340 врачей
    4.9
  • Краевая клиническая больница №2
    Краевая клиническая больница №2 В клинике 108 врачей
    3.7
  • Владивостокский клинический родильный дом №3
    Владивостокский клинический родильный дом №3 В клинике 112 врачей
    8.1
  • Асклепий
    Асклепий В клинике 107 врачей
    6.1
Все клиники