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Дентонекс
8.0
Рейтинг

Дентонекс

В клинике 4 врача
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Адреса
ул. Русская, 66
1-й этаж
c 9:00 до 15:00. Сейчас закрыто
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Информация

Стоматологическая клиника предоставляет полный комплекс стоматологических услуг.

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Врачи работающие в клинике
Березина Ольга Валентиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Березина Ольга Валентиновна

Стоматолог-терапевт, Главный врач
Стаж 12 лет
Стоматолог-терапевт, Главный врач
Стаж 12 лет
Записаться на приём
Сажинянц Ваган Альбертович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сажинянц Ваган Альбертович

Стоматолог-ортопед
Стаж 20 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 20 лет
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Туктарова Надежда Олеговна
7.3
Рейтинг
Рейтинг
7.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Туктарова Надежда Олеговна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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