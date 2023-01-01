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Диадент
0.0
Рейтинг

Диадент

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Пологая, 54А
1-й этаж
c 9:00 до 14:00. Сейчас закрыто
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Информация

Лечение, протезирование зубов.

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Врачи работающие в клинике
Керейбаева (Гуреева) Ольга Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Керейбаева (Гуреева) Ольга Владимировна

Стоматолог-терапевт
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей

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