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Эликсир жизни
7.2
Рейтинг

Эликсир жизни

В клинике 1 врач
Адреса
Владивосток, пр-т Партизанский, 58
оф. 416
c 11:00 до 16:00. Сейчас открыто. Закроется через 33 минуты
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Информация

Восстановительная медицина, массаж.

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Врачи работающие в клинике
Довбенко Екатерина Александровна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
23
отзыва

Довбенко Екатерина Александровна

Остеопат, Педиатр, Травматолог-ортопед, Медицинская сестра (брат) по массажу
Стаж 16 лет
Остеопат, Педиатр, Травматолог-ортопед, Медицинская сестра (брат) по массажу
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Доступен вызов на дом

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