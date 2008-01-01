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Эль-Денто
7.7
Рейтинг

Эль-Денто

В клинике 2 врача
Адреса
пр-т Партизанский, 58В
c 9:00 до 14:00. Сейчас закрыто
По предварительной записи
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Врачи работающие в клинике
Дмитренок Наталья Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дмитренок Наталья Владимировна

Стоматолог
Стаж 24 года
Стоматолог
Стаж 24 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ткач Тамара Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ткач Тамара Дмитриевна

Стоматолог
Стаж 37 лет
Стоматолог
Стаж 37 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

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