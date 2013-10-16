- Главная
- Все клиники
- Фальк
Фальк
- +7 (423) 279 07 90, круглосуточный контактный центр
- +7 (423) 279 06 50, административная линия
- +7 (423) 202 53 53, вызов скорой медицинской помощи
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Круглосуточная многопрофильная больница "Фальк" предоставляет медицинские услуги в городе Владивосток с 2013 года. На территории Дальнего Востока это частная больница с иностранным капиталом, представляющая датскую компанию Falck. История компании началась в 1906 году и вот уже более 100 лет помогает людям при чрезвычайных ситуациях в 43 отделениях по всему миру.
Больница "Фальк" предлагает своим Пациентам:
- Амбулаторный приём узких специалистов (взрослое и детское отделения);
- Диагностическое отделение (МРТ, КТ, рентген, ФГДС, ФКС, УЗИ, лабораторные анализы);
- Стационар;
- Дневной стационар;
- Травматология (все виды оперативного вмешательства);
- Экстренная и плановая хирургия (три операционных зала);
- Пластическая хирургия;
- Круглосуточное приемное отделение;
- Круглосуточная скорая помощь;
- Лечение онкологии;
- Паллиативная помощь (обезболивание, уход);
- Программы обследования – персональная программа-конструктор (возможно собрать программу обследования самостоятельно).
Отделение диагностики оснащено современным оборудованием компании General Electric. Есть возможность проводить исследования по необходимости под седацией (в т. ч. для детей в возрасте от 2-х лет).
Преимущества работы с компанией:
- Полноценная служба реанимации с круглосуточной работой медицинской бригады;
- Круглосуточный многопрофильный стационар;
- Контроль за дезинфекцией и стерилизацией медицинского оборудования, хирургического инструментария, бытовых приборов;
- Система лекарственной безопасности контроля качества и оценки совместимости лекарственных препаратов.
Специалисты, осуществляющие приём в больнице:
- Пластический хирург;
- ЛОР (оториноларинголог);
- Сурдолог (взрослый и детский);
- Терапевт;
- Педиатр;
- Невролог (взрослый и детский);
- Мануальный терапевт (взрослый и детский);
- Офтальмолог (взрослый и детский);
- Акушер-гинеколог (взрослый и детский);
- Гинеколог-онколог;
- Хирург;
- Травматолог-ортопед (взрослый и детский);
- Кардиолог;
- Колопроктолог;
- Дерматовенеролог;
- Уролог-андролог;
- Рентгенолог;
- Гастроэнтеролог (взрослый и детский);
- Онколог;
- Химиотерапевт;
- Анестезиолог-реаниматолог;
- Трансфузиолог;
- Врач паллиативной помощи;
- Ревматолог;
- Психиатр-нарколог;
- Психотерапевт.
Услуги:
- Предварительные и периодические медосмотры;
- Выдача больничных листов;
- Медицинское освидетельствование к владению транспортным средством, к владению оружием и при трудоустройстве;
- Семейные программы депозитного прикрепления;
- Корпоративные программы прикрепления.
Лицензия ЛО-25-01-004783 от 15.10.2019г. (Лицензия ЛО-25-01-001834 от 16.10.2013).
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Филиал находится в БЦ "City Hall".