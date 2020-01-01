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Феникс
0.1
Рейтинг

Феникс

В клинике 3 врача
Адреса
Стационар
ул. Успенского, 72
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
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Пт.
Сб.
Вс.
Клиника
ул. 40 лет ВЛКСМ, 19
c 9:00 до 14:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
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Информация

В центре проводятся бесплатные консультации по всем вопросам химических зависимостей. Медкомиссия на оружие, трудоустройство, военную службу, вождение. Тест на все виды наркотиков.

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Врачи работающие в клинике
Колесник Евгений Владимирович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Колесник Евгений Владимирович

Психиатр-нарколог, Зав. отделением
Стаж 24 года
Психиатр-нарколог, Зав. отделением
Стаж 24 года
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Принимает детей
Ермаков Алексей Викторович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ермаков Алексей Викторович

Психиатр-нарколог
Стаж 23 года
Психиатр-нарколог
Стаж 23 года
Запись онлайн недоступна
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Сыскин Виктор Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сыскин Виктор Александрович

Психиатр-нарколог
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Психиатр-нарколог
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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