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Физио-Мед
0.0
Рейтинг

Физио-Мед

В клинике 1 врач
Адреса
Артём, ул. Рабочая 1-я, 58
c 8:30 до 14:00. Сейчас закрыто
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Владивосток, ул. Шахтерская, 4
c 9:00 до 18:00. Сейчас закрыто
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Информация

Приём терапевта и узких специалистов, обследование (УЗИ, ЭКГ, забор анализов), инъекции и инфузионная терапия, физиотерапия. Оказание социально-медицинской помощи на дому.

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Врачи работающие в клинике
Дудедро Елена Борисовна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
21
отзыв

Дудедро Елена Борисовна

Гастроэнтеролог, Кардиолог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог, Кардиолог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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