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Гарант
4.0
Рейтинг

Гарант

В клинике 2 врача
Адреса
ул. Кирова, 45
1-й этаж
c 9:00 до 16:00. Сейчас открыто. Закроется через 32 минуты
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Информация

Лечение зубов и каналов, реставрация зубов, протезирование зубов, имплантация зубов, нейро-мышечная стоматология.

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Врачи работающие в клинике
Иванов Дмитрий Вячеславович
7.1
Рейтинг
Рейтинг
7.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Иванов Дмитрий Вячеславович

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-гнатолог
Стаж 15 лет / Кандидат медицинских наук
Стоматолог-ортопед, Стоматолог-гнатолог
Стаж 15 лет / Кандидат медицинских наук
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