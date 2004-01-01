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Гармония
6.7
Рейтинг

Гармония

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Печорская, 8А
1-й этаж
c 10:00 до 15:00. Сейчас закрыто
Пн.
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Информация

Клиника оказывает целый комплекс стоматологических услуг, в который входит также профилактика (ее основа - профессиональная гигиена полости рта) и услуги эстетической стоматологии.

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Врачи работающие в клинике
Ташкин Степан Вячеславович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ташкин Степан Вячеславович

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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