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Имплантс
8.4
Рейтинг

Имплантс

В клинике 9 врачей
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Адреса
ул. Шилкинская, 6В
c 9:00 до 15:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
ул. Черемуховая, 11
Приморский Краевой Диагностический Центр, 5-й этаж
Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
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Информация

Компания предлагает все виды стоматологических услуг.

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Врачи работающие в клинике
Султанова Лариса Григорьевна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Султанова Лариса Григорьевна

Стоматолог, Стоматолог-гигиенист
Стаж 20 лет
Стоматолог, Стоматолог-гигиенист
Стаж 20 лет
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Загоруйко Дарья Владимировна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
10
отзывов

Загоруйко Дарья Владимировна

Стоматолог-терапевт
Стаж 13 лет / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт
Стаж 13 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Богомолова Елена Юрьевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Богомолова Елена Юрьевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Зубной врач
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Зубной врач
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Дзюба Игорь Станиславович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Дзюба Игорь Станиславович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Максютова Екатерина Степановна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Максютова Екатерина Степановна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 29 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 29 лет
Запись онлайн недоступна
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Максимова Оксана Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Максимова Оксана Николаевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 18 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 18 лет
Запись онлайн недоступна
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Судовцева Галина Александровна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Судовцева Галина Александровна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Поддубная Екатерина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Поддубная Екатерина Викторовна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 8 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 8 лет
Запись онлайн недоступна
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Глинская Ольга Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Глинская Ольга Владимировна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 26 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 26 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей

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