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Институт красоты
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Информация
Безинъекционная мезотерапия, аппаратный лифтинг лица (в т.ч. лифтинг на особых зонах лица), регенерация клеток кожи, тонизирующее оздоровление на аппаратах Южно-Корейского производства, коррекция фигуры и веса, диагностика заболеваний внутренних органов по методу Фолля.
Первая консультация бесплатно.
Прием - 500 руб.
Лицензия ЛО-25-01-004009.
Узнать подробную информацию о врачах и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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