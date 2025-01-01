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ИП Лаврова О. Н.
В клинике 1 врачЗаписаться на приём
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Информация
Услуги клинической психологии.
Услуги:
- индивидуальное консультирование взрослых по проблемам взаимоотношений, поиска/смены профессии, работы,
- психологическое тестирование детей и взрослых,
- индивидуальная работа по развитию внимания, памяти, мышления,
- диагностика и подготовка детей к школьному обучению,
- помощь при тревожных и депрессивных растройствах.
Первичный прием - 1500 руб.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 18 лет
Стаж 18 лет
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