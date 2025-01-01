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ИП Лаврова О. Н.
8.1
Рейтинг

ИП Лаврова О. Н.

В клинике 1 врач
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Адреса
ул. Борисенко, 34
2-й этаж
По предварительной записи
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Услуги клинической психологии.

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Врачи работающие в клинике
Лаврова Оксана Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Лаврова Оксана Николаевна

Психолог
Стаж 18 лет
Психолог
Стаж 18 лет
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Принимает детей
Доступен вызов на дом

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