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ИП Москович Е. В.
В клинике 1 врач
Адреса
Владивосток, ул. Русская, 3
каб. 13
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Информация
Услуги мануального терапевта, остеопатия.
Приём взрослых - 3000 руб.
Лицензия ЛО-25-01-001460.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 21 год
Стаж 21 год
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Принимает детей