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ИП Москович Е. В.
7.1
Рейтинг

ИП Москович Е. В.

В клинике 1 врач
Адреса
Владивосток, ул. Русская, 3
каб. 13
Сейчас закрыто
Пн.
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Информация

Услуги мануального терапевта, остеопатия.

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Врачи работающие в клинике
Москович Елена Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Москович Елена Владимировна

Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж 21 год
Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж 21 год
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей

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