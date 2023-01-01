  1. Главная
  2. Все клиники
  3. ИП Слободенюк Н. Г.
ИП Слободенюк Н. Г.
0.0
Рейтинг

ИП Слободенюк Н. Г.

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Русская, 100
1-й этаж
c 9:00 до 19:00. Сейчас открыто
По предварительной записи
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Услуги гинеколога.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Слободенюк Наталья Геннадьевна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Слободенюк Наталья Геннадьевна

Акушер-гинеколог
Стаж 30 лет
Акушер-гинеколог
Стаж 30 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Асклепий
    Асклепий В клинике 111 врачей
    4.8
  • Центр материнства и детства
    Центр материнства и детства В клинике 166 врачей
    3.3
  • Приморская краевая клиническая больница №1
    Приморская краевая клиническая больница №1 В клинике 260 врачей
    3.1
  • Владивостокский клинический родильный дом №3
    Владивостокский клинический родильный дом №3 В клинике 112 врачей
    6.6
Все клиники