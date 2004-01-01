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Исцеление
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Лечение различных заболеваний, используя метод гомеопатии. Прием ведут высококвалифицированные врачи-гомеопаты, педиатр, терапевт, невролог. Полная диагностика организма методом пульсогемоиндикации. ДНК экспертиза.
Медицинский гомеопатический центр "Исцеление" - это лечение различных заболеваний без побочных эффектов с использованием метода гомеопатии.
Прием ведут высококвалифицированные врачи:
- Врач – гомеопат, педиатр, врач высшей категории, к.м.н.;
- Врач – гомеопат, терапевт, врач высшей категории;
- Невролог, врач высшей категории, к.м.н., доцент.
Пульсогемоиндикация - объективный метод функциональной диагностики и терапии, позволяющий оценить общее состояние здоровья пациента, выявить многие заболевания (в том числе в доклинический период) и выбрать оптимальную тактику лечения.
Преимущества пульсогемоиндикации:
- комплексный, неинвазивный метод диагностики;
- позволяет выявить заболевания на самых ранних стадиях до появления клинических симптомов;
- приоритет на выявлении причин болезни, а не на ее последствиях;
- минимизация финансовых затрат пациента на дорогостоящие обследования и массу анализов.
Возможности пульсогемоиндикации:
- Экспресс-диагностика организма методом пульсогемоиндикации;
- Полная диагностика организма методом пульсогемоиндикации;
- Динамическое наблюдение с диагностикой методом пульсогемоиндикации;
- Аллерготестирование;
- Выявление пищевых аллергенов;
- Диагностика гельминтозов;
- Исследование влияния различных токсинов на организм;
- Определение дефицита витаминов и микроэлементов;
- Определение иммунного статуса;
- Процедуры (лечение различных заболеваний) по методике пульсогемоиндикации;
- Психологическая адаптация и коррекция;
- Цветочная терапия Баха (диагностика и коррекция);
- Тестирование препаратов по назначению врача.
В медицинском центре "Исцеление" можно сделать ДНК экспертизу на установление близкого и дальнего родства (отцовство, материнство и бабушка/дедушка + внук/внучка и др.).
Лицензия ЛО-25-01-001010.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
ООО "Ирикон".