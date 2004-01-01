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Исцеление
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Рейтинг

Исцеление

В клинике 5 врачей
Адреса
ул. Карякинская, 29
цокольный этаж
Сейчас закрыто
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Информация

Лечение различных заболеваний, используя метод гомеопатии. Прием ведут высококвалифицированные врачи-гомеопаты, педиатр, терапевт, невролог. Полная диагностика организма методом пульсогемоиндикации. ДНК экспертиза.

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Врачи работающие в клинике
Евдокимова Зоя Сергеевна
9.1
Рейтинг
Рейтинг
9.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Евдокимова Зоя Сергеевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 55 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Невролог (невропатолог)
Стаж 55 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Слезка Ирина Евгеньевна
8.7
Рейтинг
Рейтинг
8.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Слезка Ирина Евгеньевна

Гомеопат, Педиатр
Стаж 36 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Гомеопат, Педиатр
Стаж 36 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Кулдошина Жанна Игоревна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кулдошина Жанна Игоревна

Гомеопат, Педиатр
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Гомеопат, Педиатр
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Артемчук Ирина Иннокентьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Артемчук Ирина Иннокентьевна

Гомеопат, Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Гомеопат, Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Козлов Андрей Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Козлов Андрей Александрович

Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж 9 лет
Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж 9 лет
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