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Карат-В
В клинике 4 врача
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Информация
Лечение, протезирование и имплантация зубов, ортодонтия, исправление прикуса, гигиена полости рта.
ООО "Карат-В".
Первичный прием - 200 руб.
Лицензия ЛО-25-01-003996.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 31 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 31 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 21 год
Стаж 21 год
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Принимает детей
Стаж 13 лет
Стаж 13 лет
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Стаж не указан
Стаж не указан
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