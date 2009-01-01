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Клиника доктора Кремешного
В клинике 7 врачей
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Информация
Клиника доктора Кремешного – это современная стоматологическая клиника, на базе которой пациенты получают качественную медицинскую помощь.
Прием ведут квалифицированные и опытные специалисты, применяя в своей практике передовые методики в сфере стоматологических услуг. Обслуживание предоставляется на платной основе, предоставляется рассрочка. Вся деятельность клиники осуществляется строго по лицензии.
Лицензия ЛО-25-01-002881.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
ООО "Премьер".
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Врачи работающие в клинике
Стаж 21 год
Стаж 21 год
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Принимает детей
Стаж 20 лет
Стаж 20 лет
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Стаж 20 лет
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Стаж 22 года
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