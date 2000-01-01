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Клиника стоматологической помощи
0.0
Рейтинг

Клиника стоматологической помощи

В клинике 6 врачей
Адреса
ул. Адмирала Кузнецова, 64А
3-й этаж
c 9:00 до 15:00. Сейчас закрыто
Пн.
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Врачи работающие в клинике
Максютова Екатерина Степановна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Максютова Екатерина Степановна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 29 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 29 лет
Запись онлайн недоступна
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Перфильева Надежда Яковлевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Перфильева Надежда Яковлевна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Андреева Евгения Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Андреева Евгения Дмитриевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Якушев Константин Викторович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Якушев Константин Викторович

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Звягин Иван Васильевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Звягин Иван Васильевич

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Якушева Анастасия Алексеевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Якушева Анастасия Алексеевна

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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