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Клиника стоматологической помощи
В клинике 6 врачей
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Информация
Первичный осмотр (консультация) - бесплатная.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
ООО "КСП".
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Врачи работающие в клинике
Стаж 29 лет
Стаж 29 лет
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