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Ковчег
1.0
Рейтинг

Ковчег

В клинике 1 врач
Адреса
Артём, ул. Есенина, 18
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
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Сб.
Вс.
Владивосток, пер. Камский, 20
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Владивосток, ул. Успенского, 74
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
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Информация

Реабилитационный наркологический центр. Лечение последствий синтетических наркотиков. Весь спектр услуг для наркозависимых, лечение алкоголизма.

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Врачи работающие в клинике
Клименков Александр Юрьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Клименков Александр Юрьевич

Нарколог, Психотерапевт, Психиатр-нарколог
Стаж 15 лет / Врач первой категории
Нарколог, Психотерапевт, Психиатр-нарколог
Стаж 15 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Доступен вызов на дом

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