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- Краевая детская клиническая больница №2
Краевая детская клиническая больница №2
Государственная
В клинике 17 врачей
Адреса
ул. Приморская, 6
- +7 (423) 260 16 90, бухгалтерия
- +7 (423) 260 17 37, приемный покой
- +7 (423) 260 13 72, приемная гл. врача
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Информация
Обследование и лечение больных в возрасте от 2-х месяцев до 15 лет с соматической патологией и заболеванием желудочно-кишечного тракта.
Медико-социальное отделение, где содержатся дети-сироты с 1 месяца до 4 лет.
Лицензия ЛО-25-01-004080.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 29 лет / Кандидат медицинских наук
Стаж 29 лет / Кандидат медицинских наук
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