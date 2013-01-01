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Краевая детская клиническая больница №2
7.0
Рейтинг

Краевая детская клиническая больница №2

Государственная
В клинике 17 врачей
Адреса
ул. Приморская, 6
Сейчас закрыто
Администрация
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Стационар
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
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Информация

Обследование и лечение больных в возрасте от 2-х месяцев до 15 лет с соматической патологией и заболеванием желудочно-кишечного тракта.

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Врачи работающие в клинике
Чижова Лариса Антоновна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Чижова Лариса Антоновна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 29 лет / Кандидат медицинских наук
Лор (оториноларинголог)
Стаж 29 лет / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Броницкая Ольга Владимировна
7.3
Рейтинг
Рейтинг
7.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Броницкая Ольга Владимировна

Гастроэнтеролог, Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог, Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Красикова Татьяна Григорьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Красикова Татьяна Григорьевна

Педиатр, Зав. педиатрическим отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр, Зав. педиатрическим отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Денисова Анна Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Денисова Анна Александровна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Колмыкова Анна Валентиновна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Колмыкова Анна Валентиновна

Педиатр
Стаж не указан / Врач первой категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Шеметова Елена Владимировна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Шеметова Елена Владимировна

Педиатр, Пульмонолог, Ревматолог, Клинический фармаколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр, Пульмонолог, Ревматолог, Клинический фармаколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Сидненко Вера Иннокентьевна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Сидненко Вера Иннокентьевна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Калмыкова Ирина Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Калмыкова Ирина Анатольевна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач первой категории
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Евтушенко Ольга Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Евтушенко Ольга Владимировна

Гастроэнтеролог, Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог, Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Иващенко Валентина Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Иващенко Валентина Петровна

Педиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Малистина Ольга Валентиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Малистина Ольга Валентиновна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Шиндина Людмила Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шиндина Людмила Михайловна

Педиатр, Физиотерапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр, Физиотерапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Красильникова Надежда Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Красильникова Надежда Ивановна

Лаборант
Стаж не указан / Врач первой категории
Лаборант
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Рожкова Татьяна Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рожкова Татьяна Викторовна

Эндоскопист, Рентгенолог
Стаж не указан
Эндоскопист, Рентгенолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Норова Татьяна Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Норова Татьяна Юрьевна

Бактериолог, Зав. бактериологической лабораторией
Стаж не указан / Врач высшей категории
Бактериолог, Зав. бактериологической лабораторией
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Антонова Наталья Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Антонова Наталья Александровна

Бактериолог, Эпидемиолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Бактериолог, Эпидемиолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Смирнова Татьяна Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Смирнова Татьяна Николаевна

Врач клинической лабораторной диагностики, Зав. клинико-диагностической лабораторией
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики, Зав. клинико-диагностической лабораторией
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей

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