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Краевая клиническая детская психиатрическая больница
0.0
Рейтинг

Краевая клиническая детская психиатрическая больница

Государственная
В клинике 7 врачей
Адреса
Стационар, кризисный центр
ул. Жигура, 50А
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Медико-реабилитационное отделение
ул. Жигура, 46
Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Диспансерное отделение
ул. Днепровская, 45
Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
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Информация

Специализированное лечебное учреждение по оказанию психиатрической и психотерапевтической помощи детям и подросткам в возрасте до 15 лет (стационарная и амбулаторная помощь) и до 18 лет (амбулаторная). Кризисная помощь.

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Врачи работающие в клинике
Ерёмин Евгений Станилавович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ерёмин Евгений Станилавович

Психиатр, Психотерапевт
Стаж 12 лет
Психиатр, Психотерапевт
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Прищепа Сергей Викторович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Прищепа Сергей Викторович

Психиатр
Стаж 8 лет / Врач первой категории
Психиатр
Стаж 8 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Горохова Анастасия Витальевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Горохова Анастасия Витальевна

Психотерапевт, Главный врач
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Психотерапевт, Главный врач
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Потужная Мария Григорьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Потужная Мария Григорьевна

Психиатр
Стаж 30 лет / Врач первой категории
Психиатр
Стаж 30 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Славнитская Ирина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Славнитская Ирина Николаевна

Клинический психолог
Стаж 9 лет
Клинический психолог
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Ястимова Елена Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ястимова Елена Викторовна

Психиатр
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Психиатр
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Герец Елена Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Герец Елена Викторовна

Психиатр, Психотерапевт, Психиатр-нарколог
Стаж 18 лет
Психиатр, Психотерапевт, Психиатр-нарколог
Стаж 18 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей

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