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Краевая детская стоматологическая поликлиника
7.0
Рейтинг

Краевая детская стоматологическая поликлиника

Государственная
В клинике 23 врача
Адреса
ул. Суханова, 1
c 8:00 до 15:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
ул. Чапаева, 14
c 8:00 до 15:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
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Информация

Терапевтическая, хирургическая, ортопедическая стоматология, ортодонтия.

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Врачи работающие в клинике
Опрышко Яна Александровна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
13
отзывов

Опрышко Яна Александровна

Стоматолог, Стоматолог-ортодонт
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Стоматолог, Стоматолог-ортодонт
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Принимает детей
Бондарева Диана Игоревна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бондарева Диана Игоревна

Стоматолог
Стаж 5 лет
Стоматолог
Стаж 5 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Киселева Ирина Владимировна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Киселева Ирина Владимировна

Стоматолог, Зав. отделением
Стаж 15 лет / Врач первой категории
Стоматолог, Зав. отделением
Стаж 15 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Слюсаренко Инна Ивановна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Слюсаренко Инна Ивановна

Стоматолог
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Стоматолог
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Богомолова Ксения Евгеньевна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Богомолова Ксения Евгеньевна

Стоматолог
Стаж 6 лет
Стоматолог
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Емельянова Наталья Валериевна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Емельянова Наталья Валериевна

Стоматолог
Стаж 27 лет
Стоматолог
Стаж 27 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Шкляр Кристина Олеговна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Шкляр Кристина Олеговна

Стоматолог
Стаж 8 лет
Стоматолог
Стаж 8 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Дехтерева Валерия Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дехтерева Валерия Александровна

Стоматолог-ортодонт
Стаж 12 лет
Стоматолог-ортодонт
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Бекренева Татьяна Михайловна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Бекренева Татьяна Михайловна

Стоматолог
Стаж 50 лет / Врач высшей категории
Стоматолог
Стаж 50 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Хижинская Александра Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Хижинская Александра Николаевна

Стоматолог
Стаж 10 лет
Стоматолог
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Римкус Дарья Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Римкус Дарья Евгеньевна

Стоматолог
Стаж 4 года
Стоматолог
Стаж 4 года
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Канарская Татьяна Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Канарская Татьяна Анатольевна

Стоматолог
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Стоматолог
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Малькова Ольга Владиславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Малькова Ольга Владиславовна

Стоматолог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Стоматолог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Швальбойм Надежда Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Швальбойм Надежда Алексеевна

Стоматолог
Стаж 52 года / Врач высшей категории
Стоматолог
Стаж 52 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Андреева Елена Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Андреева Елена Васильевна

Стоматолог-ортодонт, Главный врач
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Стоматолог-ортодонт, Главный врач
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Гончарова Анастасия Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гончарова Анастасия Александровна

Стоматолог
Стаж 10 лет
Стоматолог
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Овчинникова Елена Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Овчинникова Елена Сергеевна

Стоматолог
Стаж 7 лет
Стоматолог
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Струева Анна Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Струева Анна Геннадьевна

Стоматолог
Стаж 7 лет
Стоматолог
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Кускашева Ольга Федоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кускашева Ольга Федоровна

Стоматолог
Стаж 32 года
Стоматолог
Стаж 32 года
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Якушева Татьяна Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Якушева Татьяна Андреевна

Стоматолог
Стаж 12 лет
Стоматолог
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Заика Наталья Валериевна
5.9
Рейтинг
Рейтинг
5.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Заика Наталья Валериевна

Стоматолог
Стаж 6 лет
Стоматолог
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Николаенко Виктория Геннадьевна
5.8
Рейтинг
Рейтинг
5.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Николаенко Виктория Геннадьевна

Стоматолог
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Стоматолог
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей

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