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Краевая клиническая психиатрическая больница
6.5
Рейтинг

Краевая клиническая психиатрическая больница

Государственная
В клинике 2 врача
Адреса
ул. Шепеткова, 14
Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Диспансерное отделение
ул. Некрасовская, 50
c 9:00 до 15:30. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Сейчас закрыто
Медкомиссии
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
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Информация

Медкомиссия (водительские права, оружие, сан. книжка).

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Врачи работающие в клинике
Биккель Михаил Владимирович
6.4
Рейтинг
Рейтинг
6.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Биккель Михаил Владимирович

Психиатр, Психотерапевт, Сексолог, Клинический психолог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Психиатр, Психотерапевт, Сексолог, Клинический психолог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
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