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Краевая консультативная поликлиника
0.0
Рейтинг

Краевая консультативная поликлиника

Государственная
В клинике 1 врач
Адреса
Владивосток, ул. Светланская, 38/40
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Врачи работающие в клинике
Чекалина Елена Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чекалина Елена Владимировна

Физиотерапевт
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Физиотерапевт
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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