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Краевая консультативная поликлиника
Государственная
В клинике 1 врач
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АПО ПККБ №1.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Стаж 43 года / Врач высшей категории
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