Приморский краевой диагностический центр - государственное автономное учреждение здравоохранения.

Диагностический центр принимает пациентов из городов и районов Приморского края, жителей г. Владивостока по направлениям лечебно-профилактических учреждений, самостоятельно обратившихся, а также на договорной основе.

Сегодня в своей структуре КДЦ имеет следующие отделы и отделения:

клинико-консультативный,

отдел функциональных методов исследования с лабораторией нейрофизиологии мозга,

отделение лучевой диагностики,

отделение эндоскопических методов исследования,

Клинико-диагностическая лаборатория,

отделение амбулаторной хирургии,

стоматологическое отделение,

центр реабилитации и восстановительного лечения, в состав которого входят: поликлиническое отделение, дневной стационар для соматических больных на 20 коек, отделение физиотерапии с залом ЛФК, бальнеогрязелечебница, отделение традиционных методов лечения,

краевой эпилептологический центр,

отделение автоматизированных систем управления и группа по обслуживанию медицинской аппаратуры,

организационно-методический отдел,

регистратурно-диспетчерский отдел,

административно-хозяйственный отдел.

В центре работают 180 врачей и медицинских сестер высшей и первой квалификационной категории (среди них: 2 доктора и 12 кандидатов медицинских наук), все имеют сертификаты по своим специальностям. Специалисты учреждения обучались на базах ведущих клиник и центров столицы и городов РФ.

Ведется предварительная запись к врачам онлайн.

Диагностический центр входит в состав Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи:

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.