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Диагностический центр
5.5
Рейтинг

Диагностический центр

Государственная
В клинике 85 врачей
Адреса
Корпус 1
ул. Черемуховая, 11
Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Корпус 2
ул. Светланская, 38/40
Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
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Выходной
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Полный спектр медицинских услуг. Компьютерный томограф, собственная лаборатория, квалифицированные врачи, медкомиссии для водителей и многое другое. Лечение всех заболеваний, современные методы диагностики.

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Врачи работающие в клинике
Лазаренко Игорь Всеволодович
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Лазаренко Игорь Всеволодович

Травматолог-ортопед
Стаж 20 лет
Травматолог-ортопед
Стаж 20 лет
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Пересунько Инесса Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пересунько Инесса Михайловна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
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Васецкий Юрий Валерьевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Васецкий Юрий Валерьевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 9 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 9 лет
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Бородай Светлана Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бородай Светлана Витальевна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
Стаж не указан
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Гуменюк Дмитрий Борисович
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
10
отзывов

Гуменюк Дмитрий Борисович

Проктолог (колопроктолог), Эндоскопист
Стаж 21 год
Проктолог (колопроктолог), Эндоскопист
Стаж 21 год
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Апанасевич Владимир Иосифович
7.7
Рейтинг
Рейтинг
7.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Апанасевич Владимир Иосифович

Онколог, Онколог-маммолог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Онколог, Онколог-маммолог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Принимает детей
Храмова Ирина Афанасьевна
7.1
Рейтинг
Рейтинг
7.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Храмова Ирина Афанасьевна

Акушер-гинеколог
Стаж 43 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Акушер-гинеколог
Стаж 43 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Богомолова Елена Юрьевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Богомолова Елена Юрьевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Зубной врач
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Зубной врач
Стаж 31 год / Врач высшей категории
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Стадник Антонина Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Стадник Антонина Николаевна

Аллерголог-иммунолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Аллерголог-иммунолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Журавлева Виктория Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Журавлева Виктория Викторовна

УЗИ-специалист
Стаж 28 лет
УЗИ-специалист
Стаж 28 лет
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Принимает детей
Сабельникова Ольга Петровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сабельникова Ольга Петровна

Акушер-гинеколог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Колесник Юлия Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Колесник Юлия Александровна

Рентгенолог
Стаж 8 лет
Рентгенолог
Стаж 8 лет
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Принимает детей
Румянцев Сергей Анатольевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Румянцев Сергей Анатольевич

Окулист (офтальмолог)
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Соседка Анжелика Николаевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Соседка Анжелика Николаевна

Эндоскопист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Эндоскопист
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Ходова Людмила Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Ходова Людмила Владимировна

Уролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Уролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Ельницкая Людмила Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ельницкая Людмила Николаевна

Стоматолог, Зав. отделением
Стаж не указан
Стоматолог, Зав. отделением
Стаж не указан
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Лепендина Анжелика Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Лепендина Анжелика Сергеевна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
Стаж не указан
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Минаева Татьяна Васильевна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Минаева Татьяна Васильевна

Гастроэнтеролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Петраков Владимир Станиславович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Петраков Владимир Станиславович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Петрухин Олег Валентинович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Петрухин Олег Валентинович

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Пестова Людмила Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пестова Людмила Васильевна

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
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Пискунов Павел Евгеньевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пискунов Павел Евгеньевич

Рентгенолог
Стаж не указан
Рентгенолог
Стаж не указан
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Попова Юлия Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Попова Юлия Викторовна

Эпидемиолог
Стаж не указан
Эпидемиолог
Стаж не указан
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Разнообрядцева Евгения Львовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Разнообрядцева Евгения Львовна

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Романченко Александр Васильевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Романченко Александр Васильевич

Травматолог-ортопед
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Травматолог-ортопед
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
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Романченко Елена Георгиевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Романченко Елена Георгиевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Романюха Илья Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Романюха Илья Владимирович

Рентгенолог
Стаж не указан
Рентгенолог
Стаж не указан
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Архипова Ольга Григорьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Архипова Ольга Григорьевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 13 лет
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 13 лет
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Свириденко Галина Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Свириденко Галина Васильевна

Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Семисотова Елизавета Файтелевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Семисотова Елизавета Файтелевна

Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Тихонова Татьяна Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тихонова Татьяна Анатольевна

Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Филянина Ирина Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Филянина Ирина Васильевна

Рентгенолаборант
Стаж не указан / Врач первой категории
Рентгенолаборант
Стаж не указан / Врач первой категории
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Чувашова Оксана Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чувашова Оксана Александровна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач первой категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач первой категории
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Шагинова Ольга Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шагинова Ольга Юрьевна

Зав. отделением, Рентгенолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Зав. отделением, Рентгенолог
Стаж не указан / Врач первой категории
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Шестакова Лариса Эдуардовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шестакова Лариса Эдуардовна

Зубной врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Зубной врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Шиганова Ольга Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шиганова Ольга Александровна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
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Юрьева Наталья Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Юрьева Наталья Александровна

Бактериолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Бактериолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Мошак Сергей Васильевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мошак Сергей Васильевич

Лор (оториноларинголог), Пластический хирург
Стаж 22 года
Лор (оториноларинголог), Пластический хирург
Стаж 22 года
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Болтаев Юрий Юрьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Болтаев Юрий Юрьевич

Хирург
Стаж не указан
Хирург
Стаж не указан
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Букина Елена Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Букина Елена Павловна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
Стаж не указан
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Албавичус Светлана Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Албавичус Светлана Александровна

Рентгенолог
Стаж не указан
Рентгенолог
Стаж не указан
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Принимает детей
Коротыгина Светлана Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Коротыгина Светлана Юрьевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Беловол Юлия Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Беловол Юлия Викторовна

Эпидемиолог
Стаж не указан
Эпидемиолог
Стаж не указан
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Шапкина (Кайбичева) Светлана Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шапкина (Кайбичева) Светлана Викторовна

Пластический хирург, Хирург, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 9 лет
Пластический хирург, Хирург, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 9 лет
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Принимает детей
Белоконская Людмила Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Белоконская Людмила Ивановна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан
Терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан
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Беломытцева Елена Рудольфовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Беломытцева Елена Рудольфовна

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
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Селютина Наталия Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Селютина Наталия Александровна

Акушер-гинеколог
Стаж 14 лет
Акушер-гинеколог
Стаж 14 лет
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Березова Галина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Березова Галина Николаевна

Зубной врач
Стаж не указан
Зубной врач
Стаж не указан
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Болотникова Наталья Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Болотникова Наталья Геннадьевна

Физиотерапевт
Стаж не указан
Физиотерапевт
Стаж не указан
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Бурая Наталья Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бурая Наталья Васильевна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
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Велишко Светлана Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Велишко Светлана Борисовна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
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Вилькот Наталья Львовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Вилькот Наталья Львовна

УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Войченко Алла Егоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Войченко Алла Егоровна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач первой категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач первой категории
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Волконская Екатерина Аркадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Волконская Екатерина Аркадьевна

УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Вострикова Лилия Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Вострикова Лилия Ивановна

Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Голенков Константин Львович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Голенков Константин Львович

Рентгенолог
Стаж не указан
Рентгенолог
Стаж не указан
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Гордашникова Ирина Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гордашникова Ирина Алексеевна

Кардиолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Кардиолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Гурина Тамара Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гурина Тамара Ивановна

Пластический хирург, Хирург
Стаж не указан
Пластический хирург, Хирург
Стаж не указан
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Дворникова Ольга Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дворникова Ольга Анатольевна

Дерматовенеролог
Стаж не указан
Дерматовенеролог
Стаж не указан
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Джевага Алексей Викторович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Джевага Алексей Викторович

Рентгенолог
Стаж не указан
Рентгенолог
Стаж не указан
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Доронин Юрий Васильевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Доронин Юрий Васильевич

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
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Екимцова Марина Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Екимцова Марина Анатольевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Жучкова Вера Георгиевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Жучкова Вера Георгиевна

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Зубова Валентина Сидоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зубова Валентина Сидоровна

Эндокринолог
Стаж не указан
Эндокринолог
Стаж не указан
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Каретина Татьяна Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Каретина Татьяна Леонидовна

УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Кирпикова Елена Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кирпикова Елена Анатольевна

УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач первой категории
УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач первой категории
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Кирпичева Татьяна Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Кирпичева Татьяна Анатольевна

Невролог (невропатолог), Зав. отделением
Стаж не указан
Невролог (невропатолог), Зав. отделением
Стаж не указан
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Корж Елена Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Корж Елена Васильевна

Бактериолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Бактериолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Красникова Анна Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Красникова Анна Александровна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
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Лаврик Нина Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Лаврик Нина Васильевна

Хирург
Стаж не указан
Хирург
Стаж не указан
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Латынина Марианна Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Латынина Марианна Витальевна

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
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Лебединец Елена Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Лебединец Елена Павловна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
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Кульков Леонид Леонидович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Кульков Леонид Леонидович

Психиатр
Стаж 40 лет
Психиатр
Стаж 40 лет
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Мельничук Марина Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мельничук Марина Ивановна

Эндокринолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Эндокринолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Мартюшова Елена Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Мартюшова Елена Петровна

Терапевт, Заведующий поликлиникой
Стаж не указан
Терапевт, Заведующий поликлиникой
Стаж не указан
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Гоман Валерия Альбертовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Гоман Валерия Альбертовна

Педиатр
Стаж 22 года / Врач второй категории
Педиатр
Стаж 22 года / Врач второй категории
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Принимает детей
Минута Галина Григорьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Минута Галина Григорьевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Мозговая Юлия Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Мозговая Юлия Андреевна

Зубной техник
Стаж не указан
Зубной техник
Стаж не указан
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Мосина Инна Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Мосина Инна Николаевна

Терапевт, Зав. центром
Стаж не указан
Терапевт, Зав. центром
Стаж не указан
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Москвичева Жаннета Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Москвичева Жаннета Алексеевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
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Наставшева Татьяна Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Наставшева Татьяна Анатольевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
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Нейжмак Марина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Нейжмак Марина Николаевна

Зубной техник
Стаж не указан / Врач высшей категории
Зубной техник
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Олиевская Элеонора Эдуардовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Олиевская Элеонора Эдуардовна

Психотерапевт
Стаж не указан
Психотерапевт
Стаж не указан
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Зеленкова Ирина Анатольевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Зеленкова Ирина Анатольевна

Кардиолог, Терапевт
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Кардиолог, Терапевт
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Теряева Галина Ивановна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Теряева Галина Ивановна

Эндоскопист, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Эндоскопист, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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