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Диагностический центр
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Полный спектр медицинских услуг. Компьютерный томограф, собственная лаборатория, квалифицированные врачи, медкомиссии для водителей и многое другое. Лечение всех заболеваний, современные методы диагностики.
Приморский краевой диагностический центр - государственное автономное учреждение здравоохранения.
Диагностический центр принимает пациентов из городов и районов Приморского края, жителей г. Владивостока по направлениям лечебно-профилактических учреждений, самостоятельно обратившихся, а также на договорной основе.
Сегодня в своей структуре КДЦ имеет следующие отделы и отделения:
- клинико-консультативный,
- отдел функциональных методов исследования с лабораторией нейрофизиологии мозга,
- отделение лучевой диагностики,
- отделение эндоскопических методов исследования,
- Клинико-диагностическая лаборатория,
- отделение амбулаторной хирургии,
- стоматологическое отделение,
- центр реабилитации и восстановительного лечения, в состав которого входят: поликлиническое отделение, дневной стационар для соматических больных на 20 коек, отделение физиотерапии с залом ЛФК, бальнеогрязелечебница, отделение традиционных методов лечения,
- краевой эпилептологический центр,
- отделение автоматизированных систем управления и группа по обслуживанию медицинской аппаратуры,
- организационно-методический отдел,
- регистратурно-диспетчерский отдел,
- административно-хозяйственный отдел.
В центре работают 180 врачей и медицинских сестер высшей и первой квалификационной категории (среди них: 2 доктора и 12 кандидатов медицинских наук), все имеют сертификаты по своим специальностям. Специалисты учреждения обучались на базах ведущих клиник и центров столицы и городов РФ.
Ведется предварительная запись к врачам онлайн.
Диагностический центр входит в состав Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи:
- Центр охраны материнства и детства;
- Центр восстановительной медицины и реабилитации;
- Центр реабилитации слуха;
- Врачебно-физкультурный диспансер;
- Центр вакцинопрофилактики.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.