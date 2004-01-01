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- Акушерское отделение ПККБ 1
Акушерское отделение ПККБ 1
Государственная
В клинике 5 врачей
Адреса
Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, 10
- +7 (423) 240 18 82, приемная роддома
- +7 (423) 240 04 15, заместитель главного врача
- +7 (423) 240 08 84, ординаторская
- +7 (423) 240 26 34, женская консультация
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Информация
Родильное отделение.
Все анализы сдаются только в женской консультации "Счастливое материнство".
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Стаж 42 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Стаж 32 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 15 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 15 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 14 лет / Врач первой категории
Стаж 14 лет / Врач первой категории
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Стаж 44 года / Врач высшей категории
Стаж 44 года / Врач высшей категории
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Принимает детей