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Акушерское отделение ПККБ 1
5.7
Рейтинг

Акушерское отделение ПККБ 1

Государственная
В клинике 5 врачей
Адреса
Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, 10
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Пн.
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Родильное отделение.

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Врачи работающие в клинике
Нефедова Елена Романовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Нефедова Елена Романовна

Акушер-гинеколог
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Назаренко Альбина Борисовна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Назаренко Альбина Борисовна

Акушер-гинеколог
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Фадеева Татьяна Юрьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Фадеева Татьяна Юрьевна

УЗИ-специалист
Стаж 15 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
УЗИ-специалист
Стаж 15 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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Котикова Ольга Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Котикова Ольга Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж 14 лет / Врач первой категории
Акушер-гинеколог
Стаж 14 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Макарова Тамара Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Макарова Тамара Михайловна

Неонатолог
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Неонатолог
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей

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