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КТ Центр
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КТ Центр

Адреса
ул. Круговая 2-я, 10А
Поликлиника Железнодорожников, каб. 4
c 9:00 до 14:00. Сейчас закрыто
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Исследования на мультиспиральном компьютерном томографе (КТ) Сименс.

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