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КТ Центр
Адреса
ул. Круговая 2-я, 10А
Поликлиника Железнодорожников, каб. 4
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Информация
Исследования на мультиспиральном компьютерном томографе (КТ) Сименс.
Услуги кабинета:
- КТ головного мозга,
- КТ придаточных пазух носа,
- КТ органов брюшной полости,
- КТ органов грудной полости
- КТ всех отделов позвоночника,
- КТ костей таза, суставов,
- КТ малого таза,
- КТ ангиография сосудов (головного мозга, шеи, грудной/ брюшнорй полости, нижних конечностей),
- денситометрия (диагностика остеопороза),
- КТ зубочелюстной системы.
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