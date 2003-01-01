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Ларга
7.7
Рейтинг

Ларга

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Шошина, 25А
c 9:00 до 18:00. Сейчас закрыто
Пн.
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Информация

УЗИ всех органов и систем. Обучение врачей по специальности ультразвуковая диагностика.

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Врачи работающие в клинике
Лаврова Наталья Евгеньевна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Лаврова Наталья Евгеньевна

УЗИ-специалист, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей

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