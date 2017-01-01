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Лор-кабинет
1.4
Рейтинг

Лор-кабинет

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Алеутская, 53
Краевая поликлиника, 4-й этаж
По предварительной записи
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Информация

Прием ведет лор-врач высшей категории Оксана Юрьевна Закамская. Прием взрослых и детей с 2-х лет.

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