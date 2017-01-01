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Лор-кабинет
В клинике 1 врач
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Информация
Прием ведет лор-врач высшей категории Оксана Юрьевна Закамская. Прием взрослых и детей с 2-х лет.
Первичный прием - 1500 рублей.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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